Mãe dos filhos de Rodrygo critica namorada do jogador por post: 'Sem noção'

Bruna Rotta, namorada do jogador Rodrygo Goes, se desentendeu com a mãe dos dois filhos do atleta, Pamella Costa Souza.

O que aconteceu

Bruna postou um vídeo do astro do Real Madrid com os filhos, Ravy e Rayan, que aparecem sem roupa. A mãe dos gêmeos não gostou da exposição das crianças, que têm apenas 2 anos.

Pamella criticou a atitude nas suas redes sociais. "Aí você pensa: 'Não, a pessoa não pode ser tão sem noção'. Mas sim, ela pode", escreveu ela nos Stories do Instagram nesta quarta-feira (13).