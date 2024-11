Sem ex-BBBs: como é o vip ou vipão do Rock The Mountain?

Outro ponto observado pelo colunista foi a ausência de ex-participantes do BBB (Big Brother Brasil), o que, segundo ele, é um ponto positivo.

Não vi nenhum ex-BBB e achei ótimo. Eu até comentei nas minhas redes sociais: 'Que delícia, um festival sem ex-BBB'. Aí o Lucas Buda [que participou do reality show da Globo na edição deste ano] respondeu falando que vai neste fim de semana. Então, eu fui no fim de semana certo. Lucas Pasin

Festival com vibe alternativa

O Rock The Mountain é conhecido por seu ambiente ao ar livre e pelo visual montanhoso, mistura uma variedade de estilos musicais, incluindo rock, pop, indie, MPB, e música eletrônica, oferecendo assim uma experiência eclética para o seu público. Em 2024, o festival está sendo realizado nos dias 9, 10, 16 e 17 de novembro.

A cantora Anitta fez o seu primeiro show no evento, no último fim de semana, e deve voltar no próximo domingo. Ela elogiou a organização e a liberdade que teve para exibir o repertório do álbum "Funk Generation" pela primeira vez no Brasil.