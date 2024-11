Começou a divulgação? 'Mania de Você' faz referência à 'Vale Tudo'

Com isso, muitos telespectadores entenderam que seria uma referência à novela "Vale Tudo", que substituirá "Mania de Você". "As referências da Mércia", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "O que foi esse 'vale tudo' que a Mércia jogou hein?", questionou outra. "A diva da Mércia já tá fazendo referência a 'Vale Tudo'", percebeu um terceiro.

Segundo informações da Globo, "Vale Tudo" deve estrear em 31 de março de 2025. A novela será um remake do clássico de 1988.

Que foi esse "vale tudo" que a Mércia jogou hein 🤔🤔 #ManiaDeVocê -- Adriana Esteves Acervo (@driestevesac) November 15, 2024

Uma tempestade vindo aí… Vale tudo.



As referências da Mercia. 😂 #ManiaDeVocê pic.twitter.com/PahGHZLxQb -- caroline ♡ (@favlombardi) November 15, 2024