Na trilha de 'Mania de Você', Rodrigo Alarcon homenageia novelas em novo EP

O cantor explica que, a princípio, achou que sua música estaria atrelada a Rudá (Nicolas Prattes). Ao receber a proposta da Globo, ele se lembrou da novela "Mulheres Apaixonadas" (2003), em que "Misunderstood", de Bon Jovi, anunciava uma cena do casal Edwvirges e Cláudio, interpretados por Carolina Dieckmann e Erick Marmo.

No entanto, em "Mania de Você", as músicas são usadas de outra forma. "A minha música ajuda a contar a intenção daqueles diálogos, daquele personagem. Só que é no subconsciente, fica ali atrás", diz em entrevista para Splash.

Assistindo à novela, percebeu que "Apesar de Querer" aparece quando tem algum tipo de traição no ar. Rodrigo explica que esse é o tom da música, mesmo: "Ela fala de uma paixão por alguém que tem um relacionamento e não faz nada além de olhar".

Essa cena di Chay e Mariana Ximenes perfeita ?



As atuações, o diálogo, os olhares, a clara intensão no tom da conversa (durante o casamento dele), ?Apesar de querer? tocando de fundo pra dar o ar da talaricagem!



10/10 ?#ManiadeVoce pic.twitter.com/3Q9KyAICbC ? Rodrigo Alarcon (@ralarconoficial) October 23, 2024

Tendo já realizado o sonho de participar da trilha, Rodrigo foi convidado para aparecer na novela. Ele interpretou a si mesmo como cantor do casamento de Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz). "Isso, pra mim, foi muito além do que eu podia sonhar", sorri.

Rodrigo Alarcon está em duas turnês pelo Brasil. No dia 16 de novembro, ele encerra a turnê do álbum "Rivo 3 e a Fé" na Casa Natura Musical, em São Paulo. Ele também tem o espetáculo "Abre Essa Porta, Eu Tô Aqui", uma apresentação mais intimista que ainda em novembro passa por Rio de Janeiro e Salvador.