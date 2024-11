Selton Mello expõe uso excessivo de remédios e anfetamina: 'Estava drogado'

Ele contou que decidiu buscar ajuda médica em 2009, quando fazia uso exagerado de anfetamina, mas não sentia "efeito". Atualmente, o famoso diz que sua autoestima "não é lá essa Coca-Cola toda", mas não faz mais uso de subterfúgios químicos para manter a forma física e é adepto de uma rotina de exercícios físicos.

Selton Mello é um dos principais nomes do cinema brasileiro na atualidade. Ele, que está em cartaz com o filme "Ainda Estou Aqui", longa que pode representar o Brasil no Oscar 2025, também retornará às telonas com "O Auto da Compadecida 2" em dezembro, com a dupla Chicó e João Grilo (Matheus Nachtergaele).