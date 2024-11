Roy Haynes, baterista e lenda do jazz, morre aos 99 anos

Roy Haynes, baterista e uma das lendas do jazz, morreu nesta terça-feira (12), aos 99 anos.

O que aconteceu

O artista não resistiu e faleceu após uma breve doença. Ele estava no condado de Nassau, em Nova York, e a notícia foi confirmada por sua filha ao New York Times. No entanto, familiares não deram detalhes da condição enfrentada pelo músico.

Haynes teve uma importante parceria musical com Sarah Vaughan, uma das maiores vozes do século 20. Ele gravou alguns álbuns memoráveis da cantora, como "In the Land of Hi-Fi", "Swingin' Easy" e "After Hours at the London House".