Angélica comenta relação com as noras: 'Sou uma sogra fofinha'

Durante o 'Mais Você', Angélica comentou que tem um bom relacionamento com as namoradas dos filhos Joaquim e Benício.

O que aconteceu

A apresentadora foi sincera ao falar sobre o seu relacionamento com as noras. Joaquim, filho mais velho da artista, namora Manoela Esteves desde 2021, e Benicio tem um relacionamento sério com Duda Guerra há seis meses.

Para a artista, os filhos têm o relacionamento dela com Luciano Huck como inspiração. "Eu acho que os filhos veem o nosso relacionamento [Angélica e Huck] e eles querem uma coisa parecida, eles querem viver aquilo. Eles têm namoros longos. As minhas noras têm muita sorte! A mãe babona!", disse ela.