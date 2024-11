Chico: Gizelly toma invertida de Galisteu e vira chacota em A Fazenda

Na sequência, a comentarista Bárbara Saryne traçou uma comparação entre a tipoia de oncinha de Gizelly e as sandálias vermelhas de Manu Gavassi, no BBB, da Globo, em 2020. "Ela deve achar que essa tipoia dela de oncinha Virou aquela sandália da Manu Gavassi, que tinha em todos os lugares. Mas não virou."

Sermão de Galisteu em Gizelly

Durante a formação da oitava Roça, no programa ao vivo, Gizelly levou uma invertida de Galisteu após afirmar que a produção não quis ceder um atestado médico para ela. A apresentadora então precisou dar um puxão de orelha dizendo que a equipe avaliou que a participante estava apta a jogar e sem a necessidade de um novo atendimento. "Nenhum pedido, nem mesmo o do fazendeiro, muda o rumo do jogo", ponderou Galisteu.

Para Chico, a intervenção de Galisteu foi importante no jogo.

E aí acho que a Galisteu, a produção fez bem de colocar essa intervenção da Galisteu, acho que foi importante. Claro que é um momento delicado em que eles estão trocando ataques e ofensas, mas tomou 'papuda'! Eu achei muito engraçado, porque a Gisele ficou 45 minutos falando sem interrupções e aí depois tomou essa da Galisteu (RISOS). É por essas e por outras que eu sofri com a Giselly nessa edição. Chico Barney

Formação da Roça

A oitava Roça de A Fazenda 16 começou a ser formada na noite de terça-feira (12). Gizelly, Flora, Vanessa e Luana foram indicados para os banquinhos. Com exceção de Gizelly, as outras três disputarão a nona Prova do Fazendeiro e uma delas escapará da eliminação, que acontece na quinta-feira (14).