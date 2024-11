'Vai criando ranço': relação de Maria Flor enfrentou crise antes de vídeo

Diferença salarial entre o casal também foi motivo de conflitos no passado. "Por um período lá grande [Emanuel] ganhou muito mais dinheiro do que eu", relatou a atriz, descrevendo o período como "um caos" marcado por "muitas brigas".

Em 2019, a situação se inverteu, com Maria Flor assumindo a maior parte das responsabilidades financeiras. A gestão do dinheiro também foi um problema devido aos diferentes estilos de organização do casal. A atriz era organizada, enquanto o marido demonstrava desorganização.

Divisão de tarefas domésticas também entrou no balaio. A organização da casa se torna um campo de batalha entre a necessidade de organização da artista, que se declara "virginiana", e a natureza "bagunceira" do marido. "Eu tenho que fazer mais do que eu faria", admite a famosa.

'Instituição falida'

Maria Flor e o marido Imagem: Marcelo Sá Barretto e Anderson Borde/AgNews

Atriz disse ter dificuldade de encontrar tempo para conversar com o marido e chamou a instituição casamento de falida. "O casamento, queria contar para vocês, é uma instituição falida, que não dá certo, que está fadada ao fracasso e ao ódio pelo outro."