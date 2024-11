Maria Flor diz que não conversa mais com o marido: 'Instituição falida'

Maria Flor, 41, é casada com o psicoterapeuta Emanuel Aragão, 42, e os dois voltaram a produzir vídeos juntos sobre relacionamentos.

O que aconteceu

Em um dos vídeos, a atriz aparece criticando a maneira como os relacionamentos funcionam. No trecho que viralizou na web, ela disse ter dificuldade de encontrar tempo para conversar com o marido. "O casamento, queria contar para vocês, é uma instituição falida, que não dá certo, que está fadada ao fracasso e ao ódio pelo outro".

No vídeo gravado ao lado de Emanuel, Flor fala que as conversas entre os dois são difíceis de acontecer. Isso se dá por conta de outras obrigações, como a rotina, carreira, e o filho, Vicente, de 2 anos, e o enteado, Martin, de 10, de um relacionamento anterior do escritor. "A gente não tem tempo de conversar, a gente não se fala mais. Falamos 'o que a gente vai jantar hoje?', 'você comprou o pão?', 'tem a carne assada?'. É o tipo de conversa que a gente tem, é uma situação muito triste que a gente se encontra", completou ela.