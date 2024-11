Valesca apoia fim da escala 6x1 e rebate hater: 'Fui frentista, seu brocha'

Valesca Popozuda, 46, foi uma das celebridades que se manifestou em defesa do fim da escala 6x1 de trabalho, tema que dominou as redes sociais no Brasil durante o final de semana.

O que aconteceu

Popozuda afirmou que a jornada de seis dias de trabalho e um de descanso é prejudicial aos trabalhadores. "A escala 6x1 prejudica qualquer ser humano a ter uma vida com qualidade e saúde mental, de se dedicar a uma faculdade ou curso extra, de viver momentos de lazer com a família e amigos e tem deputado me falando que a pessoa quer 'vadiar'. É triste", escreveu a cantora em seu perfil no X.