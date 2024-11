Fiuk explica detalhe íntimo em foto de cueca e agradece elogios

Fiuk, 34, explicou neste domingo (10), o volume em sua cueca após interagir com os seguidores com uma foto sem camisa no último sábado (9).

O que aconteceu

O cantor disse ter ficado surpreso com a repercussão da imagem e explicou o detalhe íntimo. "Vou explicar uma coisa: sempre tiro foto no espelho; vira e mexe, sem camiseta. Tranquilo. Mas não tem nada no esquema do jeito que vocês estão achando não. Nunca faria isso de postar o... Se é que vocês entendem"

Ele ainda agradeceu os elogios que recebeu: "Mas muito obrigado pelos elogios"