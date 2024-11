Fazenda: Babi detona peões do G4: 'Queria que Brasil enxergasse a podridão'

A peoa afirmou que jamais vai se unir ao grupo. "Eu nunca vou me juntar a eles. Nunca vou abaixar a minha guarda. Eu vou lutar contra eles até o final. 'Ah, porque o Zé saiu'. Eles acham que mudou alguma coisa? Não mudou."

Babi ainda criticou a aproximação de Albert e Flor com os peões. "Deixa eles [Albert e Flor] juntarem [com o G4]. É o que eles fazem. Eu quero que junte podre com podre, entendeu? É melhor que podre se junte com podre! E que os bons se juntem com os bons."

Juninho confirmou. "A gente não tá fazendo nada de errado."

