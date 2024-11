Noite sertaneja: com música ao vivo, começa oitava festa de A Fazenda 16

Após uma eliminação impactante, os peões da Fazenda 16 (Record) ganharam uma festa na noite desta sexta-feira (8).

Como será a festa

O tema da noite é "Festa no Sertão". Os peões se depararam com a área externa decorada com itens da cultura sertaneja e nordestina, representando o ambiente de uma cidade do sertão.

Cada peão recebeu, ainda, um figurino inspirado na região para se preparar para a noite.