'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 11 a 15/11

Quinta-feira, 14 de novembro

O diamante falante ecoa dizendo que deseja retornar à caverna. Lavínia fica preocupada com a intenção de Norma de se aproximar de Anna e ganhar vantagens. Felipe perde o diamante. Pilar descobre que Gabriel estava conversando de maneira íntima com uma mulher na rua. Norma manda Pilar não se intrometer na sua relação com Anna e ameaça tomar uma atitude drástica caso continue se metendo. Betina leva um cachorro para o colégio, e ele acaba comendo o diamante.

Sexta-feira, 15 de novembro

Betina comenta com Dalete que o cachorro sabe falar; Felipe logo percebe que o cão comeu o diamante. Lavínia grita no meio do colégio que Anna é filha de Norma. Após recuperar o diamante, Felipe o manipula na porta do banheiro; Anna flagra e tenta pegá-lo, mas a joia cai na privada. No cemitério, Pilar deixa flores no túmulo do ex-marido; Gabriel a segue, mas a professora fica incomodada. Mais tarde, Pilar revela a Gabriel que era casada e que estava grávida, mas, após a notícia da morte do marido, perdeu o bebê.

