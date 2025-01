'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 27/1 a 31/1

Segunda-feira, 27 de janeiro

Elisa esquece de comprar comida para os alunos, e as crianças ficam revoltadas. O inspetor Severo [Ary França] chega ao colégio no momento da bagunça das crianças na cozinha; sua missão é aprovar ou não as condições e estruturas do colégio. Pilar e Gabriel se unem para salvar o colégio. Felipe tenta arruinar a vistoria do inspetor. Thomas questiona Betina sobre o motivo de não assumirem o namoro, mas Betina tem medo de magoar Cristina.

Terça-feira, 28 de janeiro

César atende dois clientes, um casal [Belutti e Thaís Pacholek], que discutem sobre os cuidados do cachorro, e acaba fazendo uma sessão de terapia com eles. Dalete retorna ao colégio, exclusivamente para ajudar a melhorar a imagem da instituição diante do inspetor. Pilar e Dalete exaltam Norma perante o inspetor. Após verificar o sistema de ensino e a estrutura do colégio, Severo aprova a inspeção. Thomas e Betina se beijam e são flagrados por Cristina. Preocupada, Betina decide contar para Cristina que está namorando Thomas.

Quarta-feira, 29 de janeiro

O inspetor Severo questiona Norma sobre a MC Normaliza e sua carreira de rap. Em conversa com Cristina, Betina diz que a amiga nunca afirmou que gostava de Thomas, e Cristina revela que Betina mentiu sobre os sentimentos em relação a ele. Norma recontrata Dalete e demite Pilar, alegando que a professora desobedeceu suas ordens.