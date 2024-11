Castrinho pede ajuda financeira: 'Há 2 anos sem conseguir dinheiro'

Na publicação, o artista informou o Pix para ajuda. De acordo com ele, a verba arrecadada irá ajudá-lo pelo período de três meses.

Após o período, ele espera conseguir se manter com os recursos do novo espetáculo. "Já velho, escrevi um novo texto. Vou levar meu show pro teatro e tenho certeza que vai lotar. Vou pedir com sinceridade e sem um pingo de vergonha porque estou precisando com urgência".

Castrinho também apontou que a idade dificulta sua contratação. "Estou procurando emprego. Televisão nenhuma está me aceitando, mas vou fazer meu show e meu podcast. Peço que me ajudem porque chegou na tampa".

Por fim, o comediante explicou que a esposa, Andréa Castrinho, não usou recursos familiares para sua candidatura a vereadora do Rio de Janeiro. "Foi dinheiro do partido, mesmo porque não existia nosso dinheiro — ele já tinha acabado", afirmou ele. Andréa foi candidata pelo Partido Liberal (PL).