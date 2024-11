Lucas Rangel reage após rumores de que teria fortuna de R$ 10 bilhões; veja

quanto descobrir me fala que também quero ganhar esse dinheiro kkkkkkk https://t.co/fGDr29Ucvq -- rangel (@LucasRanngel) November 7, 2024

O influenciador também gravou uma série de vídeos para dizer que a informação não procede. "Quem fez essa matéria não tem noção de dinheiro, gente. 10 bilhões! Eu estou em cima da Virgínia, ela me compra", disse Rangel, explicando que a empresária tem um patrimônio maior que o seu.

Vou deixar claro aqui para vocês: não, eu não tenho 10 bilhões, se eu tivesse 10 bilhões nem aqui vocês estavam me vendo. Lucas Rangel

O mineiro brincou que estaria 'morando na estação espacial' com essa fortuna bilionária. "Eu estaria viajando, cansado de viajar, dando viagem para os outros. A Luíza tá do meu lado, eu ia falar: 'Ai, Luiza, cansei de ver você. Vai para as Maldivas'. Podem ficar tranquilas, 10 bilhões na minha conta não tem", declarou.

Lucas contou que chegou a receber um pedido de dinheiro de Eliezer após a notícia. "Me empresta meio bilhão? Por favor eu nunca te pedi nada", disse o noivo de Viih Tube. "Gastei tudo com o casamento", brincou o youtuber.