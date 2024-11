Clarice terá lembrança inesperada de seu passado em 'Garota do Momento'

Vivendo há 16 anos uma grande mentira, Clarice (Carol Castro) estranhará ao lembrar de uma informação de seu passado nos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Após desencontrar Beatriz (Duda Santos), Clarice direcionará uma de suas funcionárias com uma lembrança de seu passado. Responsável por lavar as roupas, Coralina (Cilene Guedes) perceberá uma mancha na camisa de Juliano (Fábio Assunção) e terá medo de levar uma bronca do patrão.