Intensa e sem rodeio: bastidor de Fernanda Montenegro em 'Ainda Estou Aqui'

Teve um momento em cena em que abaixei pra falar com ela, e a gente fica se olhando. O Walter pediu 'um pouco menos de vida', porque [a personagem] já estava em um estágio avançado de Alzheimer. E a [Fernanda] é uma artista que exala vida, vontade, presença. Ela brincou: 'É que esses olhos verdes aqui no meu olhar...'. [...] Foi muito emocionante, ela foi especial. Camilla Flores

Fernanda é obstinada, e não se importa de gravar várias vezes a mesma cena para chegar ao melhor resultado possível. "Em determinado momento, o Walter parou a gravação e disse para a Dona Fernanda: 'Ainda estamos chegando lá'. Ela disse: 'Eu faço quantas vezes for preciso'. Ele responde: 'É que a gente gosta da busca, né?'", relembrou a atriz.

"Um privilégio"

Antonio Saboia conta que sentiu a presença da mãe ao atuar com Fernanda. Ele interpreta Marcelo, filho de Eunice, na fase adulta. "Foi uma grande sorte e um privilégio poder trocar com Dona Fernanda Montenegro. Foi maravilhoso realizar esse sonho sob o olhar e a direção de Walter Salles", conta.

Um dia, a gente estava gravando uma cena, que acabou não entrando no corte final, de troca de carinho entre um filho e sua mãe. Dona Fernanda segurava minhas mãos, como Eunice fazia com Marcelo, e, entre um take e outro, mantínhamos aquela energia tranquila e amorosa da cena. Em um dado momento, no meio dessa troca, me perdi no personagem e me conectei com minha própria mãe, que perdi há 13 anos. Foi algo muito especial que me marcou profundamente. Fernanda Montenegro me deu esse presente: por um instante, senti a presença da minha mãe novamente. Antonio Saboia

Maria Manoella também destaca a inquietude de Fernanda na atuação. Ela interpreta Veroca, filha de Eunice, na fase adulta.