Pintor de careca, beliscador de mamilos: celebs oferecem empregos estranhos

Gerente de "barato". Snoop Dogg emprega um funcionário só para impedir que as pessoas fiquei chapadas demais usando drogas com ele. Entre as outras atribuições do cargo está a de enrolar, profissionalmente, os baseados do cantor, segundo o Yahoo News.

Pintor de careca. Não era um empregado só para isso, mas na biografia "Mr. S: My Life With Frank Sinatra", o ex-mordomo e fiel escudeiro do cantor, George Jacobs, revelou que uma de suas funções era cobrir os pontos em que Sinatra estava ficando careca com um spray —todos os dias.

Companheira de conchinha. Lady Gaga demandava de sua assistente, Jennifer O'Neill, uma série de tarefas pouco ortodoxas. Uma delas era a exigência de que a funcionária dormisse com ela na mesma cama, porque ela não gostava de dormir sozinha, testemunhou durante um processo contra a cantora na Justiça americana obtido pelo Business Insider.

A cantora Lady Gaga Imagem: Stuart C. Wilson/Getty Images

Assistente de totó. Os cães de Mariah Carey têm seus próprios empregados, segundo o jornal Daily Mail. A diva também é famosa por rumores de outras exigências curiosas, nem todas comprovadas, de que ela teria assistentes encarregados apenas de andar na frente e atrás dela, para segurá-la caso tropece.