Estrela da Marvel revela código para falar de sexo na frente de estranhos

Nessa rotina apaixonada, o casal decidiu tatuar o rosto um do outro na pele. Marco, que tem longos cabelos ondulados, se assemelha a figura de 'Jesus Cristo' na tatuagem da esposa. "Algumas pessoas perguntam se eu sou religiosa e respondo que 'não'. Então me questionam porque tatuei um retrato de Jesus. 'Esse é meu marido', explico", e ri novamente da situação que acontece com alguma frequência.