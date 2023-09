Cueca suja, caixão, leite: pedidos bizarros que chocam estrelas do Onlyfans

As estrelas do Onlyfans tem conseguido faturar alto com fotos e vídeos sensuais, mas, ao mesmo tempo, precisam lidar com o choque causado por algumas solicitações dos assinantes para lá de bizarras.

Atores e atrizes aceitam abrir diálogo direto com os fãs na intenção de fidelizar o seguidor e também para aumentar os lucros com a produção de um material exclusivo pedido.

Eles, no entanto, convivem também com pedidos inusitados, como foto de dentro do caixão, o envio de suas peças íntimas após dias de uso, a comercialização de leite materno, entre outras coisas.