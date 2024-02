De Taylor Swift a Miley Cyrus: as exigências bizarras dos artistas em shows

Dua Lipa

Uma das estrelas do Rock in Rio 2022, Dua Lipa também faz pedidos bizarros. Em entrevista ao site F5, a produtora Ingrid Berger contou que a cantora pediu uma mesa de ping pong para que ela pudesse jogar com sua equipe.

Rita Ora

Rita Ora também esteve presente na última edição do Rock in Rio. Ao F5, Ingrid contou que a cantora de origem albanesa fez uma lista menos excêntrica em comparação com outros artistas, solicitando apenas uma garrafa de vinho, pantufas e um roupão confortável.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez é bastante conhecida por pedidos excêntricos. Antes mesmo de fazer exigências para seus shows, a artista costuma levar consigo em viagens algumas peças inusitadas, como o seu próprio vaso sanitário e lençóis com pelo menos 250 fios.