Mãe e irmã de Sabrina Sato agradecem apoio de fãs após aborto espontâneo

A mãe e irmã de Sabrina Sato, Karina e Kika Sato, comoveram-se com o carinho dos fãs pela apresentadora, em meio à perda do bebê que ela esperava de Nicolas Prattes.

O que aconteceu

Um fã-clube de Sabrina publicou uma mensagem prestando-lhe solidariedade e apoio neste momento difícil. "Queremos envolver vocês [Sabrina e Nicolas] com nosso carinho neste momento delicado. Estamos enviando nossas orações e toda a nossa energia positiva. Com amor, sabrináticos", diz o texto divulgado no Instagram.

Karina Sato compartilhou a publicação e agradeceu a atitude afetuosa para com sua irmã. "Que lindo! Muito obrigada por tanto amor", escreveu ela.