Invalidação, culpa: o que é luto perinatal que pode acometer Sabrina Sato?

Culpa

Gestantes que sofrem um aborto costumam se responsabilizar pela perda. "A culpa é um dos sentimentos mais comuns no processo do luto de uma forma geral. Mas, no luto da perda gestacional, esse sentimento é ainda mais presente e frequente. Muitas mulheres acreditam que poderiam ter feito algo diferente ou se questionam se fizeram algo para causar essa perda, se foram negligentes", explica o neuropsicólogo.

E não é "só tentar outra vez"? Não é tão simples, pois, ainda de acordo com Maciel, as gestantes que perdem os bebês ficam geralmente assombradas pela experiência. "Elas têm sintomas de ansiedade, medo de tentar engravidar de novo e passar por outra perda, além de tristeza por não realizar o sonho de maternidade ou de ser mãe novamente".

O que fazer

"Para acolher alguém que sofreu um aborto, o principal ponto é a empatia e o respeito ao processo", afirma o neuropsicólogo. "Oferecer uma escuta em que não tenha julgamento ou que invalide a dor dessa mulher. Ou seja, permitir que a mulher possa expressar sua dor, e não minimizar a perda. Muitas vezes nós procuramos falar muitas coisas, mas, às vezes, a presença e a demonstração de acolhimento pode trazer muito mais benefícios".

E o pai? Para Maciel, é preciso que a dor do genitor também seja respeitada. "Além dele também estar vivenciando seu próprio processo de luto - que, muitas vezes, passa despercebido -, ele precisa também expressar suas emoções".