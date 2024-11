Gabi Brandt desmente Saulo Poncio sobre suposto novo casamento: 'Marketing'

Gabi Brandt, 28, negou que se casaria novamente com Saulo Poncio, 28, após uma fala do cantor.

O que aconteceu

A história teve início durante uma live de uma conversa entre Saulo e Nego do Borel, quando o funkeiro sugeriu que aconteceria um casamento. "Tu vai se casar com a Gabi. Vai se casar com a Gabi quando? Em fevereiro?", questionou Borel na última sexta-feira (1º).

Saulo deu risada e afirmou que o casamento só dependia de Gabi. "Ah, se ela quiser, né, mano? Tudo depende dela", disse Poncio. Nego do Borel também deu a entender que a influenciadora teria aceitado um pedido.