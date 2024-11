Fagundes expõe cláusula que impediu renovação com a Globo: 'Não ia ser bom'

Antônio Fagundes disse que uma cláusula em seu contrato de 44 anos com a TV Globo o fez desistir de renovar com a emissora. Ao Alt Tabet, do Canal UOL, o ator explicou que só continuaria no canal se tivesse liberdade para escolher os dias em que gravaria cenas, de forma a não atrapalhar suas peças de teatro.

Fagundes contou que, quando assinou contrato com a Globo, impôs a condição de gravar apenas de segunda à quarta, para assim se dedicar ao teatro nos outros dias. "Talvez eu continuasse lá se a proposta que eles tivessem me feito não fosse oposta ao que quero para minha vida. Quando entrei na Globo eu já fazia teatro, a primeira condição que eu pedi para ser respeitada para que eu trabalhasse lá é a de que eu só gravasse na folga do teatro".