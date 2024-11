É musical, mas vale a pena! Sete motivos para ver 'Wicked' nos cinemas

Em torno do enredo, com muitas reviravoltas e mistérios, o público descobre que por trás dos títulos de "bruxa má do oeste" e "bruxa do norte", Elphaba e Glinda são cheias de qualidades e defeitos, como todo e qualquer ser humano.

Presente para o Brasil

"Wicked" já esteve nos palcos brasileiros duas vezes, a mais recente em 2023. Fabi Bang e Myra Ruiz interpretaram, respectivamente, Glinda e Elphaba. Agora, as duas vão dublar o filme, gravando inclusive as músicas do longa na versão em português. O sonho de muitos fãs de terem a trilha sonora teatral nas plataformas de streaming finalmente vai se realizar.

Canções

Como os próprios trailers fizeram questão de evidenciar, "Wicked" é um filme musical. A peça, inclusive, é responsável por algumas das canções mais famosas do gênero.