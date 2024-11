Discussão! Yuri cobra Babi por afazeres da casa e peões brigam

"Quem faz isso não vocês, não sou eu", diz Babi. "Eu também sou [casada], graças a Deus, respeito meu esposo e você respeita a sua."

Babi comenta que a 'psicóloga' do programa contou que eles decidiram seguir o jogo e que ela não estava doida sobre a suposta agressão de Sacha em Fernanda. "Continuo achando, eu sei o que vi."

A ex-Panicat vira para Luana falando para ela não se preocupar com a aproximação com Yuri: "Já que ele conversar, eu falo de perto, do jeito que eu quiser."

"Você faz o que quiser da sua vida. Gosta de chegar perto, quase beijando, que ontem foi com o Sacha assim", responde Luana. "Por isso tô pedindo pros meus amigos se afastarem. Porque você gosta de conversar olhando no olho, eu entendo."

"Se eu tiver conversando com eles, você se meter e quiser brigar comigo, também vai ser assim", alfineta Babi.

"Mas eu não tô brigando com você. Nem quero Babi. Tu acha que vou perder meu tempo igual eles perdem? (...) Yuri, para que tu foste provocar a menina?", diz a Fazendeira.