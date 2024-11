Poderosa, Dhu desbanca Luma em cenas constrangedoras de 'Mania de Você'

Dhu (Ivy Souza) ganhou uma chance de mostrar seu talento no restaurante Voilà Violeta em "Mania de Você" (Globo). Em breve, a mãe de Iarley (Lucas Wickhaus) vai viver um momento de glória em seu novo emprego.

O que vai acontecer

Com o novo trabalho, Dhu toma coragem e termina seu casamento com Edmílson (Érico Brás). A confeiteira avisa ao marido tóxico que só volta para casa quando ele sair de uma vez por todas.