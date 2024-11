Igor Cosso: 'Achava que não podia ser um cara gay assumido e fazer novelas'

Grande parte da minha vida, escutei que era errado ou era pecado ser quem a gente é. A gente está acostumado a escutar isso de pessoas que se dizem religiosas e conservadoras. Nós, LGBT, estamos acostumados a receber ódio dessas pessoas. Então, eu fiquei com receio quando estava fazendo trabalhos com essa temática [religiosa]. 'Nossa, eu tô fazendo um trabalho com histórias usadas por [algumas] pessoas para pregar o ódio contra nós'. Igor Cosso

Apesar disso, ele reforça que conseguia separar esses pensamentos dos seus personagens. "Eu criava todo o contexto da história do personagem, não da obra em si. O Bezalel, de 'Os Dez Mandamentos', por exemplo, era um cara que largou todas as regalias que tinha para poder ficar com a Deborah, que era uma hebreia, enquanto ele morava num palácio. Eu fiz uma cara completamente apaixonado, assim como eu já me apaixonei várias vezes por homens, inclusive. Usava disso a favor do meu personagem".

Bezalel (Igor Cosso) e Deborah (Pérola Faria) em cena de casamento em 'Os Dez Mandamentos' Imagem: Michel Ângelo/TV Record

Ele pontua que atuar em novelas bíblicas foi importante para a carreira, mas enxerga como página virada. Em "Dez Mandamentos", ele experimentou o assédio do público na rua, que o reconhecia em diferentes regiões do país, das capitais aos interiores. Já em "Apocalipse", ele viveu o miliciano Dudu Poeira, o primeiro e único vilão de sua carreira, permitindo fazer cenas que ele celebra até hoje.