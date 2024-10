'Um grande surto': como foi gravar 'Blogueirinha, a Feia' como João Padrão?

Ator profissional, Igor deu conselhos aos colegas de elenco e se divertiu com o improviso no set. "A galera é muito boa, a Lorelay é maravilhosa, o Dhu, o Fi, a Blogueirinha, todo mundo fez de verdade e eu pude contribuir um pouco. Uma grande loucura. Tinha um pouco de texto, mas a grande maioria era improviso. O limite ia embora. A gente morria de rir. Tinha hora em que eu virava [para rir]. Era para ter essa pegada amadora mesmo, e eles não tiraram as risadas. Ficou muito engraçado".

O João Padrão

Para interpretar João Padrão, Igor focou na malhação e reforçou as idas à academia. "Como ele é o padrão do padrão, eu dei uma focada. Mas, para mim, é tranquilo [mostrar o corpo]. E é muito legal como é o gay padrão, a pressão estética que as gays têm, o tanto que se preocupam. Às vezes, ficam até com a cabeça maluca nisso. Hoje levo isso numa questão saudável, a gente vai amadurecendo na terapia, não precisa se pressionar, vou à academia porque eu gosto".

A ideia de chamar o personagem de João Padrão foi dele, inclusive. No roteiro, ele seria apenas João Fernandes, o filho de Miranda. "Me zoavam muito quando eu chegava lá. Falavam 'o nosso padrão chegou'. Na primeira cena, eu já falei: 'prazer, João Padrão'. E pegou porque virou um grande meme".

Fui numa festa e ouvia os comentários: 'Olha o padrão ali'. Ótimo, trabalhei a vida inteira para virar o padrão do rolê, mas está divertido (risos). O mais engraçado é que o João Padrão é um hétero top. Igor Cosso

De Frente Com Blogueirinha

E o que é mais difícil: atuar com Blogueirinha ou ser entrevistado por ela? Igor não titubeia e diz: ser entrevistado no De Frente com Blogueirinha. Ele, Eduardo Camargo e Felipe Oliveira, do canal Diva Depressão, e Lorelay Fox foram entrevistados para divulgar o projeto, cada um teve um bloco próprio no programa. "Falei: 'meu Deus, vou ter um bloco inteiro só com ela'. Comecei a ficar nervoso, mas acho que me saí bem. Foi divertido, a primeira pergunta foi 'Igor, você pegou sarna do figurino da Record?' Fui entrando nas ondas dela. Foi divertido", lembra ele, aos risos.