Saryne: Juliette era mais vítima no BBB; Davi e Sacha são mais jogadores

Irritado com a produção, Sacha se diz oprimido por seus adversários em A Fazenda. No reality da concorrência, a própria Juliette foi mais vítima do que ele no BBB, enquanto Sacha e Davi Brito se mostram mais jogadores, afirma a comentarista Bárbara Saryne no Central Splash da manhã desta terça-feira (5).

A provocação a Bárbara Saryne sobre quem era o participante mais "sofrido" dos reality shows brasileiros foi feita por Chico Barney após fala de Sacha Bali de que sua trajetória na Fazenda está "pior do que a do Davi e Juliette no BBB".