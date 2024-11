Sacha compara trajetória com ex-BBBs: 'Pior do que com Davi e Juliette'

O bombeiro da Eliana compara trajetória do ator com a dos campeões do BBB: "Poosso te falar? Isso que tão fazendo contigo é pior do que fizeram com o Davi."

"Muito pior. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer num reality show dessa forma não", avalia Sacha. "O que aconteceu com o Davi e com a Juliette não chega nem perto. Essa opressão é muito pior do que com eles."

A conversa continua e Luana conta para os peões que foi dormir ouvindo os adversários xingarem Sacha, mas que pelo menos eles tem apoio uns dos outros no G4. "Um para apoiar o outro. Isso que importa, pessoas verdadeiras e justas."

Yuri se emociona e vai às lágrimas. "Não fica assim, amigo, não vale a pena. Lembra do propósito de estar aqui, das pessoas que você ama, da pessoa f*** que você é. Você tem um talento enorme."

Sacha abraça o aliado que ainda está emocionado e aconselha: "Pra cima! Obrigada pelo apoio. Você é forte. Já estamos na segunda metade, agora é só acreditar."