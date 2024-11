Albert sobre Zé Love em A Fazenda 16: 'Quer tá sempre assistido, protegido'

Em uma conversa com Gilsão no início da noite de terça-feira (5) na sede de A Fazenda 16 (Record), Albert comentou sobre Zé Love.

O que aconteceu

Albert disse que Zé Love sempre quer se proteger. "Ele é um baita jogador que, pra ele, ele quer tá sempre assistido, protegido. Ele perdeu o braço direito e o esquerdo, que era a Wandinha [Fernanda] e o Zaac."

O peão conversou com Gilsão. "Ele tem um bom relacionamento com vocês. Mas aqui não existe como você ir muito longe se você não se justificar. Ficar repetindo as mesmas coisas todo dia é enrolar o jogo."