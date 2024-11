Agnaldo Rayol rejeitou novos caminhos e decidiu envelhecer com seu público

Agnaldo Coniglio Rayol nasceu no Rio de Janeiro, em 1938, e depois se mudou para o Rio Grande do Norte. Lá começou a exibir sua voz de barítono em programas de rádio. Aprendeu canto lírico e sua preocupação inicial era apenas com a excelência da voz. Voltou ao Rio para tentar a carreira, mas acabou contratado pela TV Tupi, em São Paulo, para onde se mudou em 1957.

Queria ser apenas cantor, mas os amigos e colegas o incentivaram a aparecer na TV, por ser "alto e bonito". Logo caiu nas graças de produtores e em pouco tempo já apresentava programas na Record. Chegou a ter uma atração só sua, Agnaldo Rayol Show, mas a maior repercussão foi com Corte Rayol Show, no qual dividia apresentação e atuações com o ator cômico Renato Corte Real, nome do primeiro time na TV da época.

Começou nas novelas em 1964, com o folhetim "Mãe", na TV Excelsior. Desempenhou outros papéis e viu sua popularidade disparar em 1970, quando participou de "As Pupilas do Senhor Reitor", na Record. Depois aceitou poucos convites para teledramaturgia. O público adorou seu trabalho na novela "Os Imigrantes" (1981), na Bandeirantes.

03.jul.2017 - Em imagem postada pela equipe do apresentador nas redes sociais, Silvio Santos aparece com Agnaldo Rayol, Paulo Sérgio, Cauby Peixoto e Ed Carlos Imagem: Reprodução/Instagram

A carreira fonográfica, iniciada em 1958 e depois turbinada pelo sucesso na gravação "Acorrentados", em 1963, começava a mostrar decadência nos anos 1980. Para muitos, Agnaldo precisaria "se reinventar", buscar de alguma maneira uma modernização em seu repertório. E ele fez exatamente o caminho oposto.

A partir de 1983, comandou durante oito anos o programa Festa Baile, um sucesso das noites de sábado na TV Cultura. Ele ajudou a levantar o ibope do programa ao substituir o veterano Francisco Petrônio na apresentação. Agnaldo e Claudia Matarazzo conduziam a atração, gravada no clube Tietê, mostrando canções nostálgicas nas vozes de artistas veteranos acompanhados da orquestra do maestro Sylvio Mazzuca. E, claro, sempre com Agnaldo cantando uma ou duas músicas. Um programa praticamente proibido para menores, porque atendia a um público que voltava no tempo, ouvindo canções guardadas em sua memória afetiva.