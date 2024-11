Yuri se revolta com higiene na Fazenda e faz 'greve': 'Porco do caralh*'

Yuri se revoltou na manhã desta segunda-feira (4) com a higiene da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Yuri declarou que deixará de limpar a sede. "Eu não vou fazer nada", disse. "O outro abre o negócio com o dente, que nem um porco do caralh*, aí o cara vai dar um exemplo de prato que comeu e bota arroz na panela de novo, e eles falaram que não tem nada a ver com isso".

Gui, que acompanhava o amigo, concordou. "Eu também não vou fazer nada não, Yuri", disse. "Cansei de ser trouxa."