Velório de Agnaldo Rayol será aberto ao público em São Paulo

Histórico de saúde

No ano passado, Agnaldo Rayol passou onze dias no Hospital Sírio Libanês com pneumonia. Na época, a assessoria de imprensa do artista informou que o caso não era sério: "Dada a sua história de bronquite e asma, sua médica optou pela internação para monitorar de perto a evolução do tratamento".

Em dezembro de 2022, ele já havia sofrido outra queda em casa. Na ocasião, Agnaldo fraturou a tíbia e a fíbula, precisando passar por uma cirurgia e uma internação de 20 dias. Desde então, enfrentava dificuldades de locomoção e realizava fisioterapia constantemente.

Agnaldo Rayol era casado com Dona Maria. Recentemente, ela recebeu o diagnóstico de Alzheimer. Desde então, Agnaldo manifestava sintomas de depressão, agravados pela deterioração da saúde de Maria e pela pandemia.

O músico não deixa filhos. Agnaldo revelou em 2015 que foi pai aos 18, mas perdeu o filho. "Ele não conseguiu sobreviver já nos primeiros meses de vida. Nesta época, eu era muito novo, imaturo, tinha apenas 18 anos. Depois superei tudo isso", disse em entrevista ao programa "Face a Face" (BandNews).

Artista desde a infância

Agnaldo Rayol ficou conhecido pelas músicas românticas. Com seu tom barítono, ele interpretava músicas em português e italiano. Duas delas apareceram em novelas da Globo: "Mia Gioconda", em "O Rei do Gado", e "Tormento d'Amore", abertura de "Terra Nostra".