Quincy Jones convenceu Will Smith a ser ator: 'Fez acontecer em 2 semanas'

Jones, então, ofereceu-se para prepará-lo e prometeu transformá-lo num ator em apenas 15 dias. "Ele me chamou para outro quarto e perguntou o que eu precisava. Falei que precisava de algumas semanas porque não era ator. Ele disse que eu precisava de duas semanas: 'Vamos fazer isso acontecer em duas semanas', disse ele para mim."

O produtor também escreveu e produziu o tema de abertura de "Um Maluco no Pedaço", recordado até hoje. A sitcom, aliás, foi batizada originalmente como "The Fresh Prince of Bel-Air" porque Fresh Prince era o nome artístico que Smith usava como rapper.