Ana Maria Braga se casa pela quinta vez em cerimônia intimista em SP

Fábio e Ana se conheceram em 2022, durante a pandemia de covid-19. Braga já contou que se apaixonou pelo amado à primeira vista. "Na pandemia eu vim para São Paulo e, aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", declarou no programa Altas Horas.

Essa é a quinta vez que Ana Maria Braga casa. Seu primeiro matrimônio foi com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ficou de 1980 a 1992. Juntos, eles são pais de Mariana e Pedro Maffeis.

De 1997 a 2002, Ana foi casada com Carlos Madrulha, que havia sido seu segurança e motorista. Entre 2005 e 2013, ela viveu com o empresário Marcelo Frisoni. Ela também foi casada com o francês Johnny Lucet, com quem ela ficou entre 2019 e 2021.

Sabrina e Nicollas Prattes chegam para casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda Imagem: Brazil News - Manuela Scarpa