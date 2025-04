Aguinaldo Silva surpreende ao divulgar perfil de criador de conteúdo adulto

Aguinaldo Silva, 81, surpreendeu os seguidores ao divulgar o perfil do criador de conteúdo adulto brasileiro Jocemar Beloto, conhecido como "Sr. Beloto".

O que aconteceu

Aguinaldo divulgou a foto de Beloto em seu perfil no Instagram e foi só elogios ao paranaense, que ele disse ser um "produto nacional". "Diretamente das rumorosas cachoeiras do Paraná, atendendo a pedidos, com vocês o Sr, Beloto", escreveu o novelista.

Beloto agradeceu Aguinaldo pelo carinho. "Olha eu aí, obrigado", disse ele nos comentários.