Blake Lively acusa Justin Baldoni de tentar silenciar as vítimas de assédio

Blake Lively, 37, se manifestou contra Justin Baldoni, 41, por meio de seus advogados.

O que aconteceu

Depois do ator se opor ao arquivamento do processo que move contra Lively, a atriz acusou Baldoni de ser contra a proteção das vítimas de assédio. Recentemente, os advogados da artistas entraram com uma moção para rejeitar o processo movido contra ela, com base na lei da Califórnia que protege acusadoras de assédio sexual.

De acordo com o TMZ, os advogados de Blake Lively ironizaram o comportamento de Justin Baldoni: "É isso mesmo: Justin Baldoni, o homem que construiu sua marca supostamente falando em nome das vítimas, acredita que os direitos da Primeira Emenda das vítimas de agressão e assédio sexual de se manifestarem devem dar lugar aos direitos dos perpetradores de processar suas vítimas 'até o esquecimento'".