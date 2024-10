Jin do BTS retornará com novo single; relembre solos marcantes do cantor

Na próxima madrugada desta sexta-feira (25), Kim Seokjin, o Jin de BTS, lançará seu novo single. "I'll Be There" marca o retorno do cantor depois de finalizar seu serviço militar. O pré-single é preparação para o Army, fandom do BTS, para o lançamento do álbum completo do cantor mês que vem.

"Happy" será o primeiro disco completo de Seokjin e o lançamento está marcado para 15 de novembro. O álbum contará com seis faixas, e o single principal, "Running Wild" foi escrito pelo músico e produtor britânico Gary Barlow, famoso por ter sido parte de um dos maiores grupos britânicos de pop, o Take That.