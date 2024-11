Em 2007, Agnaldo Rayol cantou 'Ave Maria' para o papa Bento 16

Morte

Morreu nesta segunda-feira (4) o cantor e ator Agnaldo Rayol, aos 86 anos. Ele teve um traumatismo craniano após sofrer um acidente em casa, diz áudio exclusivo enviado a Splash pela assessoria do artista.

Ele sofreu uma queda enquanto ia ao banheiro durante a madrugada. Rayol morava em Santana, na Zona Norte de São Paulo, com uma cuidadora e uma pessoa da família.

Agnaldo cortou a cabeça e foi levado ao hospital ainda lúcido. A ambulância demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local, e durante este tempo Agnaldo recebeu atendimento pelo telefone. A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada para informações sobre a suposta demora na chegada da ambulância, e este texto será atualizado quando houver resposta.

Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Assessoria de Agnaldo Rayol

No hospital, foi diagnosticado com traumatismo craniano. Ele chegou a ser intubado e morreu no local.