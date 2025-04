Leão: Regina Duarte foi a maior atriz e a maior decepção

Regina Duarte participou do programa Conversa com Bial e falou sobre o motivo de ter se afastado das novelas. Ainda no programa, ela falou que estar de volta na Globo é uma forma de resgatar sucessos que acumula em sua carreira. Este foi um dos temas do Splash Show desta terça-feira (22).

A atriz deixou a Globo em 2020, para assumir um cargo no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela tem se mostrado uma grande apoiadora do político nos últimos anos, assim como de movimentos da direita do Brasil.

Quando questionada por Bial sobre um possível retorno às novelas, ela disse que gostaria de interpretar uma personagem muda. Para Leão Lobo, nem mesmo assim ela despertaria seu interesse. "Nem muda e nem falando". O colunista do UOL fala sobre ter se decepcionado muito com a atriz.