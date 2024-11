A Fazenda quis tanto ser diferente e agora é uma cópia do BBB do Davi

No Central Splash desta segunda-feira (4), o apresentador Dieguinho comparou A Fazenda 16 com o BBB 24. Para ele, o fato de que Sacha Bali e Zé Love já são os favoritos ao prêmio faltando mais de 40 dias para o fim do reality deixa a narrativa do programa desinteressante, como foi o caso do Big Brother vencido por Davi Britto. "A gente está preso em uma narrativa só".

A gente não vê a temporada desenvolver. A gente não vê a temporada acontecer com outras histórias, como a passada e a retrasada, com vários núcleos

Dieguinho, no Central Splash

O apresentador acredita que a temporada está desenhada tanto ao redor de Sacha como de Zé Love. Eles protagonizam embates constantes dentro do programa. "Chegando no final da temporada, todos vão estar lá para ver uma final entre Sacha e Zé Love".