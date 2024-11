Saryne: Sacha sobe o tom e joga sujo contra Zé Love em 'A Fazenda'

A fala de Sacha repercutiu negativamente nas redes sociais. "São falas pesadas, né? Isso porque ela disse já ter passado por uma situação difícil. E o Zé Love também. Aí o Sacha respondeu que ele tentou me matar três vezes este fim de semana. A Gisele disse que as falas do Sacha fizeram mal. Um tratamento com um psiquiatra foi o que a fez sobreviver", afirmou Chico Barney.

Estavam gritando um com o outro. Eles têm algumas repetições eternas, e agora uma delas é essa história do remédio de tarja preta e o canabidiol. Eu [Chico] acho que o Sacha está sendo extremamente irresponsável na forma como ele aborda isso. Tudo bem ele falar que o Zé Love tentou agredi-lo diversas vezes, mas misturar isso com a história de remédio... [Havia uma época que] essa história de falar sobre questões de saúde, do quanto cada um está lidando com seus demônios internos, sejam eles quais forem, tem que respeitar e sempre houve um respeito em torno disso.

O Sacha realmente é muito atacado, mas ele se sente no direito de retrucar a qualquer custo. Por quê? Porque acusam ele a qualquer custo também. Então tá tudo num patamar muito, muito, muito negativo. Eu tô achando baixo astral esse papo. Porque as pessoas, aqui fora, lidam com essas batalhas também, e essas pessoas que estão agindo, tentando reagir, merecem nada além de respeito, seja qual for o seu problema, TDAH [transtorno do déficit de atenção com hiperatividade], depressão... Então, eu acho que você vê um desserviço a esse debate todo. Está todo mundo tá errado. Todo mundo. Presídio para todos!

Chico Barney, durante o Central Splash

Bárbara Saryne ressaltou a elevação de tom feita por Sacha contra Zé Love e o oportunismo de Gizelly. "Eu achei que o Sacha jogou muito mal ali. Ele tem muitos argumentos, mas quando ele pega nesse ponto, acho que ele também foi muito agressivo nessas palavras, né? 'Ah, você teria que ir para um presídio, teria que ir para o manicômio, tentou me matar.' Espera aí, calma aí... Eu acho que ele elevou muito esse tom aí."

E sobre a Gisele, claro, é uma oportunista. Agora, uma oportunista que entende um pouquinho de reality e já sacou que essa é uma pauta recorrente em reality show e existe uma comoção aqui fora entre as pessoas que se incomodam. Geralmente isso é assim. Então, toda vez que alguém fala de remédio, ela vai e levanta isso. Mostra a ignorância dela ao falar do canabidiol ali no caso do Sacha. Mas acho que ali já é porque sabe que existe um preconceito. Muita gente não entende sobre o medicinal. Como muita gente tem esse discurso preconceituoso, acho que ela pensou: 'do canabidiol, eu posso falar, porque vão ficar do meu lado, dos outros remédios, não'. Então eu vejo um oportunismo muito grande.

Bárbara Saryne sobre o debate sobre remédios em A Fazenda