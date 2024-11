Deborah Secco posta reflexão: 'Seja você, não mude a sua essência'

Deborah Secco, 44, postou uma reflexão nas redes sociais.

O que aconteceu

De roupão, a atriz ficou reflexiva no fim de semana. Em seu perfil no Instagram no sábado (2), postou um vídeo ressaltando a importância de ser quem é de verdade.

A famosa começou o post falando sobre a necessidade de manter a essência. "Seja você, não mude a sua essência, mas, se precisar, saiba mudar de lugar, mudar de companhia. Mantenha o seu coração bom, mas, se precisar, saiba se impor, saiba se proteger", analisou.