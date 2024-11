Luana diz ter medo de Zé Love: 'O que eu fiz para esse ser humano?'

Durante a sétima festa de A Fazenda 2024 (Record), Luana comentou com seus aliados como se sente com relação a Zé Love.

O que aconteceu

Luana contou sentir medo do jogador. "Fazia muito tempo que eu não sentia isso com ninguém e com ele é uma coisa real. Eu realmente tenho muito medo... É horrível isso. Eu me sinto invalidada e isso é muito ruim!"